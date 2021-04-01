У Києві масштабна пожежа: горять плавучі дачі (фото, відео)

У Києві 1 квітня в Оболонському районі загорілися дві плавучі дачі та конструкція для зберігання дров, повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Відео з місця подій поділилися в соцмережах очевидці. Як відомо, площа пожежі близько 200 квадратних метрів.
"Тушать з води, пожежними суднами", – пишуть в Мережі.
Як розповіли в ДСНС Києва, пожежа сталася в Оболонській затоці на острові Собачий (Псів).
"Наш пожежний катер "Відважний" повертався з виконання тактичних занять на річці Дніпро. Співробітники помітили задимлення в районі Північного моста. Встановлено, що там сталося загоряння двох плавдач – розміром 10 на 10 метрів, а також дровника площею 3 на 5 метрів. О 12:52 пожежу було локалізовано. Роботи з гасіння ще тривають, оскільки всі конструкції дерев'яні", – розповіли в ДСНС Києва.
Столичні рятувальники зазначають, що заявок про пожежу до них не надходило.
Тобто в інтернеті і соціальних мережах люди публікують відео, але до пожежної служби ніхто не звертається.
Як стало відомо, жертв і постраждалих немає. Вдалося загасити і запобігти подальшому поширенню вогню на інші будівлі, сухі дерева та траву на острові.
На місці події працював пожежний катер "Відважний" та 5 чоловік особового складу. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Раніше повідомлялося, що вранці в неділю, 28 березня, на столичній Троєщині сталася пожежа. Стовп чорного диму було видно здалеку. Пізніше з'ясувалося, що загоряння сталося в новому будинку, який ще навіть не заселений.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк