У Києві масштабна пожежа: горять плавучі дачі (фото, відео)

У Києві 1 квітня в Оболонському районі загорілися дві плавучі дачі та конструкція для зберігання дров, повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Відео з місця подій поділилися в соцмережах очевидці. Як відомо, площа пожежі близько 200 квадратних метрів.

"Тушать з води, пожежними суднами", – пишуть в Мережі.

Як розповіли в ДСНС Києва, пожежа сталася в Оболонській затоці на острові Собачий (Псів).

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"Наш пожежний катер "Відважний" повертався з виконання тактичних занять на річці Дніпро. Співробітники помітили задимлення в районі Північного моста. Встановлено, що там сталося загоряння двох плавдач – розміром 10 на 10 метрів, а також дровника площею 3 на 5 метрів. О 12:52 пожежу було локалізовано. Роботи з гасіння ще тривають, оскільки всі конструкції дерев'яні", – розповіли в ДСНС Києва.

Столичні рятувальники зазначають, що заявок про пожежу до них не надходило.

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Тобто в інтернеті і соціальних мережах люди публікують відео, але до пожежної служби ніхто не звертається.

Як стало відомо, жертв і постраждалих немає. Вдалося загасити і запобігти подальшому поширенню вогню на інші будівлі, сухі дерева та траву на острові.

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На місці події працював пожежний катер "Відважний" та 5 чоловік особового складу. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Раніше повідомлялося, що вранці в неділю, 28 березня, на столичній Троєщині сталася пожежа. Стовп чорного диму було видно здалеку. Пізніше з'ясувалося, що загоряння сталося в новому будинку, який ще навіть не заселений.

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