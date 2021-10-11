У Києві немовля жило з п'яною мамою в покинутій будівлі (фото)

Дитину знайшли поліцейські. ЇЇ доставили в лікарню

У Києві в покинутій будівлі знайшли маленьку дівчинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в покинутому приміщенні поліцейські виявили 4-місячну дівчинку. Поруч з нею була її мама у нетверезому стані.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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4-місячна дитина була з п'яною мамою і двома чоловіками

У поліцію надійшло повідомлення, що на вулиці Академіка Заболотного в покинутій будівлі помітили візок з дитиною, а також двох невідомих чоловіків та жінку у нетверезому стані.

На місце відразу ж прибула патрульна поліція. Правоохоронці виявили жінку у стані алкогольного сп'яніння з двома чоловіками, а поруч стояв візок з маленькою дитиною.

Як розповіли в поліції, жінці пропонували тимчасовий притулок з належними умовами, щоб вона могла знайти собі житло або повернутися до родичів в Одеську область, але вона категорично відмовилася.

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"Тому ми невідкладно викликали "швидку" і повідомили про подію співробітникам районної служби у справах дітей та сім'ї, щоб забрати дівчинку, оглянути її і помістити в лікарню", – повідомили в поліції.

Дитина знаходилася в жахливих умовах. Фото: поліція Києва

Що зараз з дитиною?

Зараз дівчинка перебуває в лікарні. За словами лікарів, життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує.

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На маму дитини склали протокол

На маму правоохоронці склали протокол за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками обов'язків з виховання дітей.

"Щоб забрати 4-місячну дитину, мати повинна поліпшити умови проживання. Якщо цього не відбудеться, служба у справах дітей та сім'ї прийматиме відповідне закону рішення", – додали в поліції.

Дитину забрали до лікарні. Фото: поліція Києва

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