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У Києві чоловік дерев'яною палицею забив свого знайомого (фото)

26 липня 2021 14:20

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Чоловіки розпивали спиртні напої, в якийсь момент між ними спалахнув конфлікт

Вбивство сталося на проспекті Юрія Гагаріна / Фото: Відділ комунікації поліції Києва

Вбивство сталося на проспекті Юрія Гагаріна / Фото: Відділ комунікації поліції Києва

У понеділок, 26 липня, у Києві затримали чоловіка, чкий вбив свого знайомого під час конфлікту.

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Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

На проспекті Юрія Гагаріна, під час розпиття спиртних напоїв, між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмисник дерев’яною палицею вдарив кілька разів свого знайомого по голові.

"Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік, 1964 року народження, помер на місці до приїзду лікарів. Першими прибули на виклик та виявили зловмисника патрульні та в подальшому передали слідчим, які у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали його. Ним виявився 40-річний уродженець Кіровоградської області", – йдеться у повідомленні.

Фото: Відділ комунікації поліції Києва
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Фото: Відділ комунікації поліції Києва

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Правоохоронці розпочали кримінальне провадження ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вони готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, що у селі Маневичі Волинської області 36-річний чоловік вбив рідну матір. Показово, що день тому він повернувся з місць позбавлення волі, куди потрапив за вбивство свого батька.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Києві чоловік застрелив матір і погрожував поліцейським.

А в Полтаві на території тиру дівчина смертельно поранила інструктора зі стрільби. 18-річній жительці Дніпра загрожує до 15 років в'язниці.

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