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У Києві чоловік напав на патрульного – що з постраждалим (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 листопада, 14:27
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Водій мопеда "Ямаха" порушив правила дорожнього руху – його намагалися затримати
У столиці водій напав на копа
У столиці водій напав на копа / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві чоловік напав на поліцейського. Зловмисник, керуючи мопедом, порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від правоохоронців. Під час затримання порушник пошкодив поліцейському руку.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

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Подробиці

На вулиці Котельникова поліцейські зупинили мопед "Ямаху", водій якого порушив правила дорожнього руху.

"Патрульні подали порушникові сигнал про зупинку, однак останній не відреагував та почав втікати, здійснюючи небезпечні маневри", – повідомляють у поліції.

Водій тікав від копів, а потім взагалі напав на них
Водій тікав від копів, а потім взагалі напав на них / Фото: Нацполиция

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Під час перевірки водій почав хапати інспектора поліції за формений одяг та штовхати. Він завдав 26-річному лейтенанту поліції тілесних ушкоджень.

Водія вдалося затримати після нападу
Водія вдалося затримати після нападу / Фото: Нацполиция

Що з поліцейським

А потерпілого з травмою руки доправили до медичного закладу, де прооперували.

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"Слідчим відділом Святошинського управління поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину", – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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