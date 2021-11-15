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У Києві чоловік продавав фальшиві тести на COVID – тепер на нього чекає суд (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
15 листопада, 16:24
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Вартість таких довідок сягала від 450 до 850 гривень залежно від рівня якості
У столиці виготовляли підроблені ковід-довідки
У столиці виготовляли підроблені ковід-довідки / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянин постав перед судом за масове виготовлення та збут підроблених ПЛР-тестів на COVID-19. До суду направили обвинувальний акт.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

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54-річний чоловік налагодив схему підробки та видачі фальшивих результатів ПЛР-тестів із негативним результатом на коронавірус, виданих нібито українськими та зарубіжними лабораторіями, а також медкарт про вакцинування від інфекційних хвороб.

Чоловік виготовляв фейкові документи
Чоловік виготовляв фейкові документи / Фото: пресс-служба прокуратуры

"Підроблені довідки вироблялися впродовж доби. Їх вартість сягала від 450 до 850 грн, залежно від рівня якості (довідки з QR-кодом та бланками певних медичних установ оцінювалися дорожче), та осіб, які "привели" клієнта. Встановлено, що схема існувала з осені 2020 року. При цьому жодних тестів клієнтам не проводили", – йдеться у повідомленні.

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До порушника до суду направлено обвинувальний акт за ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків).

До суду направлено обвинувальний акт
До суду направлено обвинувальний акт / Фото: пресс-служба прокуратуры

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

  • В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації.
  • Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.
  • Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.
  • У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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