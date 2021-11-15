У Києві чоловік продавав фальшиві тести на COVID – тепер на нього чекає суд (фото)

Киянин постав перед судом за масове виготовлення та збут підроблених ПЛР-тестів на COVID-19. До суду направили обвинувальний акт.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.
54-річний чоловік налагодив схему підробки та видачі фальшивих результатів ПЛР-тестів із негативним результатом на коронавірус, виданих нібито українськими та зарубіжними лабораторіями, а також медкарт про вакцинування від інфекційних хвороб.
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"Підроблені довідки вироблялися впродовж доби. Їх вартість сягала від 450 до 850 грн, залежно від рівня якості (довідки з QR-кодом та бланками певних медичних установ оцінювалися дорожче), та осіб, які "привели" клієнта. Встановлено, що схема існувала з осені 2020 року. При цьому жодних тестів клієнтам не проводили", – йдеться у повідомленні.
До порушника до суду направлено обвинувальний акт за ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків).
В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів
- В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації.
- Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.
- Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн., а за використання підробки – лише 850 грн.
- У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.
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