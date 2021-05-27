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У Києві чоловік поширював дитяче порно і пропонував інтим з маленькою дочкою

27 травня, 17:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чоловік пропонував в соцмережах вступити з ним і донькою в сексуальний зв'язок

Киянину, який поширював дитячу порнографію і пропонував сексуальні зв'язки з малолітньою дочкою, повідомили про підозру.

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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Telegram .

C грудня 2020 по березень 2021 року 38-річний підозрюваний, користуючись частою відсутністю вдома дружини, листуючись в одній з соцмереж, пропонував партнерам вступити з ним в інтимний зв'язок з наступним притягненням його малолітньої дочки.

"Підтверджуючи свої наміри та бажання, чоловік демонстрував як в інтернеті так і під час особистої зустрічі відеопродукцію порнографічного характеру, яка відповідно до ЗУ "Про захист суспільної моралі" відноситься до дитячої порнографії", – йдеться в повідомленні.

В ході проведеного обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон, комп'ютер та інші носії інформації.

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Зараз судом стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід. Слідчі дії тривають.

Раніше ми писали, що в Україні посилили покарання за сексуальне насильство над дітьми та їх сексуальної експлуатації після того, як Верховна Рада імплементувала в українське законодавство Лансаротскую конвенцію.

Нагадаємо, 11 березня правоохоронці знайшли труп 7-річної дівчинки Марії Борисової. Дитина зникла в селі Щасливе в Херсонській області. Зниклу шукали чотири дні.

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