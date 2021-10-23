У Києві чоловік поширював дитячу порнографію: йому загрожує строк

38-річний місцевий житель пропонував різним користувачам порно-сайтів свою 11-річну дочку для секс-розваг

Обвинувальний акт направлено до суду

У Києві судитимуть чоловіка, який зберігав та поширював дитячу порнографію. Поліцейські завершили досудове розслідування і направили обвинувальний акт до суду. Чоловікові загрожує до дванадцяти років в'язниці.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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Пригода сталася в травні цього року. Затримали чоловіка за підозрою в зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. Крім цього, 38-річний місцевий житель пропонував різним користувачам порно-сайтів свою 11-річну дочку для секс-розваг.

"Правоохоронці вилучили у правопорушника мобільний телефон, комп'ютерну техніку та флеш-накопичувачі, що містять файли дитячої порнографії. Зібравши необхідну доказову базу і висновки експертиз, поліцейські довели причетність чоловіка до виготовлення, зберігання та розповсюдження відеопродукції з дитячою порнографією", – йдеться в повідомленні.

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Що йому загрожує

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт спрямований до суду для прийняття рішення по суті.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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