Русский
$ 27,73
32,93
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві чоловік розкидав всі речі, а після вирішив стрибнути з балкона багатоповерхівки (відео)

24 березня, 17:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Чоловіка встигли схопити в останній момент

У Києві патрульні врятували чоловіка, який мало не випав з вікна.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.

Інспектори Юлія Литвинова і Андрій Гончарук врятували чоловіка на вулиці Борщагівській, який переліз за огорожу балкона багатоповерхівки, трощив предмети, викидав їх на вулицю з вікна і хотів стрибнути вниз.

"Розуміючи, що ситуація критична і рахунок іде навіть не на хвилини, поліцейські щодуху побігли на четвертий поверх. Тієї миті, коли громадянин повис на карнизі балкона, Андрій встиг схопити його за руку. У той час Юлія допомогла напарнику тримати чоловіка. Спільними зусиллями його затягнули всередину", – повідомляють в поліції.

В тренді
Велика мийка на Банковій: виконавців ще вибирають, але роботи вже почалися (фото, відео)

Поліцейські передали чоловіка лікарям, які госпіталізували його в медичний заклад.

Реклама

Раніше ми писали, що в Одеській області застрелили 16-річного хлопчика – стріляв загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Хмельницькій області жінка заколола цивільного чоловіка ножем і намагалася видати його смерть за самогубство.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ поліція самогубство Борщагівська патрульні

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)Надзвичайні події
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейського
Напав на жінку через маску: в Києві покарали поліцейськогоНадзвичайні події
У Києві продавець загинув на робочому місці (відео)
У Києві продавець загинув на робочому місці (відео)Надзвичайні події
У Києві жінка впала з 35-го поверху: тіло пробило дах прибудови будинку
У Києві жінка впала з 35-го поверху: тіло пробило дах прибудови будинкуНадзвичайні події
У Боярці прогримів вибух: постраждали п'ять будинків і машини (оновлено)
У Боярці прогримів вибух: постраждали п'ять будинків і машини (оновлено)Надзвичайні події
У Києві зіткнулися два авто: на місці утворився затор (фото, відео)
У Києві зіткнулися два авто: на місці утворився затор (фото, відео)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти