У Києві чоловік розкидав всі речі, а після вирішив стрибнути з балкона багатоповерхівки (відео)

У Києві патрульні врятували чоловіка, який мало не випав з вікна.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва в Telegram.

Інспектори Юлія Литвинова і Андрій Гончарук врятували чоловіка на вулиці Борщагівській, який переліз за огорожу балкона багатоповерхівки, трощив предмети, викидав їх на вулицю з вікна і хотів стрибнути вниз.

"Розуміючи, що ситуація критична і рахунок іде навіть не на хвилини, поліцейські щодуху побігли на четвертий поверх. Тієї миті, коли громадянин повис на карнизі балкона, Андрій встиг схопити його за руку. У той час Юлія допомогла напарнику тримати чоловіка. Спільними зусиллями його затягнули всередину", – повідомляють в поліції.

Поліцейські передали чоловіка лікарям, які госпіталізували його в медичний заклад.

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