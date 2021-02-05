У Києві чоловік убив свою дружину і зник (фото)

У Києві чоловік вдарив дружину ножем, коли вони сварилися і зник. Поліцейські його затримали.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

Подія трапилася на вулиці Бойовій.

"Жінка від отриманих поранень померла на місці. Після вчинення злочину зловмисник втік, але протягом кількох хвилин поліцейські розшукали його та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 49-річний уродженець Харківщини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності", – говорить начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик.

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Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за – умисне вбивство.

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