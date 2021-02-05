У Києві чоловік убив свою дружину і зник (фото)

У Києві чоловік вдарив дружину ножем, коли вони сварилися і зник. Поліцейські його затримали.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.
Подія трапилася на вулиці Бойовій.
"Жінка від отриманих поранень померла на місці. Після вчинення злочину зловмисник втік, але протягом кількох хвилин поліцейські розшукали його та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – 49-річний уродженець Харківщини, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності", – говорить начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олег Самойлик.
Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за – умисне вбивство.
Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
Раніше ми писали, що у одеського головоріза, який обезголовив рідного батька і зарізав друга, були проблеми з наркотиками, за що його неодноразово звільняли з роботи.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк