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У Києві чоловік вистрілив у будівельника через "потоп" у його квартирі (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 15:05
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Киянина за хуліганські дії затримали та повідомили йому про підозру
У Києві чоловік вчинив стрілянину у будинку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві чоловік вчинив стрілянину у будинку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Дарниці поліцейські затримали 27-річного чоловіка, якийвистрілив у ногу будівельнику через нібито затоплення його квартири. Наразі зловмиснику загрожує термін.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Деталі

Конфлікт стався між будівельником та сусідом, який проживає поверхом нижче. Чоловік прийшов у будинок і повідомив, що робітники, які проводили ремонтні роботи, затопили його будинок.

Вони пропустили його в квартиру, щоб переконався, що все добре. Втім, за кілька хвилин сусід повернувся і захотів ще раз зайти. Один із робітників не впустив його, тому порушник вистрілив йому в ногу. Потерпілого госпіталізували, а чоловіка за хуліганські дії затримали.

Порушнику повідомили про підозру і тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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У столиці чоловік вистрілив із пістолета. Фото: ГУНП України

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Чоловік, образившись на сусіда, вистрілив у його будинок із гранатомета.

У Трипіллі Артемівського району Донецької області чоловік, образившись на сусіда, вистрілив у його будинок із гранатомета. Про це повідомив В'ячеслав Аброськін.

"Сусід образився на свого сусіда і вистрілив із гранатомета по житловому домоволодінню. Результат: чоловік, 1969 року народження, був доправлений до лікарні з пораненнями різного ступеня тяжкості, а у "ковбоя" співробітники поліції при затриманні вилучили ще дві гранати", – повідомив Аброськін.

Аброськін додав, що правопорушник був п'яний.

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