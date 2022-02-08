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В Киеве мужчина выстрелил в строителя из-за "потопа" в его квартире (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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8 февраля, 15:05
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Киевлянина за хулиганские действия задержали и сообщили ему о подозрении
В Киеве мужчина устроил стрельбу в доме. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве мужчина устроил стрельбу в доме. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Дарнице полицейские задержали 27-летнего мужчину, который выстрелил в ногу строителю из-за якобы затопления его квартиры. Теперь злоумышленнику грозит срок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Конфликт произошел между строителем и соседом, проживающим этажом ниже. Мужчина пришел в дом и сообщил, что рабочие, проводившие ремонтные работы, якобы затопили его дом.

Они пропустили его в дом, чтобы он убедился, что все хорошо. Впрочем, через несколько минут сосед вернулся и захотел еще раз зайти. Один из работников не впустил его, поэтому нарушитель выстрелил ему в ногу. Потерпевшего госпитализировали, а мужчину за хулиганские действия задержали.

Задержанному сообщили о подозрении и теперь ему грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

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В столице мужчина выстрелил из пистолета. Фото: ГУНП Украины

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Мужчина, обидевшись на соседа, выстрелил по его дому из гранатомета

В Триполье Артемовского района Донецкой области мужчина, обидевшись на соседа, выстрелил по его дому из гранатомета. Об этом сообщил Вячеслав Аброськин.

"Сосед обиделся на своего соседа и произвел выстрел из гранатомета по жилому домовладению. Результат: мужчина, 1969 года рождения, поступил в больницу с ранениями различной степени тяжести, а у "ковбоя" сотрудники полиции при задержании изъяли еще две гранаты", – сообщил Аброськин.

Аброськин добавил, что правонарушитель был пьян.

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