У Києві на дівчину напав птах (відео)

Постраждала змушена була тікати від пернатого, але птах не залишала її в спокої

У столиці на дівчину напала ворона. Фото: колаж "Сегодня"

У Києві сьогодні, 3 червня, ворона напала на дівчину. Це вже не перший випадок нападу птахів на людей цього району.

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Відео опублікував KIEVMAP в Telegram.

"Знову атака з повітря", – пишуть в Мережі.

Дівчині довелося тікати від птиці, а остання в свою чергу наздоганяла постраждалу.

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Раніше ми писали, що в Києві на чоловіка вже нападали птахи, на вулиці Саксаганського. Чоловік довго тікав від них, поки не зник за дверима під'їзду.

Нагадаємо, в січні в "Асканії-Нова" загинули 185 червонокнижних журавлів .