У Києві на дівчину напав птах (відео)

У столиці на дівчину напала ворона. Фото: колаж "Сегодня"
У Києві сьогодні, 3 червня, ворона напала на дівчину. Це вже не перший випадок нападу птахів на людей цього району.
Відео опублікував KIEVMAP в Telegram.
"Знову атака з повітря", – пишуть в Мережі.
Дівчині довелося тікати від птиці, а остання в свою чергу наздоганяла постраждалу.
Раніше ми писали, що в Києві на чоловіка вже нападали птахи, на вулиці Саксаганського. Чоловік довго тікав від них, поки не зник за дверима під'їзду.
Нагадаємо, в січні в "Асканії-Нова" загинули 185 червонокнижних журавлів .