У Києві на будівництві загинув хлопець: що сталося (фото)

У Києві сталася трагедія на будівництві – 20-річний хлопець розбився на смерть.

Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.



НП подія сталася на вулиці Коновальця, 19 на будівництві ЖК Diadans.

"Хлопець впав з 13 поверху, коли монтував зовнішнє освітлення на будинку", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Києві на будівництві робочі впали в шахту ліфта – є загиблі.

Також нагадаємо, в Полтаві на будівництві по вулиці Пилипа Орлика, 26 обрушилися лісу. Внаслідок нещасного випадку постраждали чотири особи.