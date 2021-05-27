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У Києві на будівництві загинув хлопець: що сталося (фото)

27 травня, 18:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Будівельник впав з висоти 13-го поверху

У Києві сталася трагедія на будівництві – 20-річний хлопець розбився на смерть.

Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

НП подія сталася на вулиці Коновальця, 19 на будівництві ЖК Diadans.

"Хлопець впав з 13 поверху, коли монтував зовнішнє освітлення на будинку", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Києві на будівництві робочі впали в шахту ліфта – є загиблі.

Також нагадаємо, в Полтаві на будівництві по вулиці Пилипа Орлика, 26 обрушилися лісу. Внаслідок нещасного випадку постраждали чотири особи.

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