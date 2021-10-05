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У Києві на Троєщині чоловіка жорстоко побили молотком по голові – він у важкому стані

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 жовтня, 15:15
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38-річного потерпілого госпіталізували з численними травмами. На місце НП прибула поліція
У Києві зловмисник напав у під'їзді на чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні".
У Києві зловмисник напав у під'їзді на чоловіка. Фото: колаж "Сьогодні".

У Києві на Троєщині чоловік напав на перехожого і намагався вбити його. Зловмисник ударив потерпілого кілька разів молотком по голові.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Деталі НП

На Троєщині у під'їзді багатоповерхівки на проспекті Маяковського зловмисник кілька разів ударив молотком по голові 38-річного чоловіка. Потерпілого у важкому стані госпіталізували до лікарні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські оглянули все, опитали свідків і встановили обставини.

Як з'ясувалося, між чоловіками виник конфлікт. Один ударив опонента по голові, а крики про допомогу почула консьєржка будинку і викликала швидку допомогу.

Місце події. Фото: поліція Києва
Місце події. Фото: поліція Києва

Зловмисника затримали

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Як виявилося, це житель Києва 1989 року народження. Також поліція вилучила молоток зі слідами крові, який відправили на експертизу.

Крім того, чоловіка підозрюють у неправдивому повідомленні про мінування Північного мосту. Зазначається, що під час досудового розслідування проведуть судово-психіатричну експертизу для встановлення психологічного стану правопорушника.

Молоток, яким побили чоловіка. Фото: поліція Києва
Молоток, яким побили чоловіка. Фото: поліція Києва

Що загрожує порушникові

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 15, частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Зараз зловмисник перебуває під вартою – йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник, який напав на чоловіка. Фото: поліція Києва
Зловмисник, який напав на чоловіка. Фото: поліція Києва

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