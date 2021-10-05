В Киеве на Троещине мужчину жестоко избили молотком по голове – он в тяжелом состоянии

В Киеве на Троещине мужчина напал на прохожего и пытался убить его. Злоумышленник ударил потерпевшего несколько раз молотком по голове.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Детали ЧП
На Троещине в подъезде многоэтажки на проспекте Маяковского злоумышленник несколько раз ударил молотком по голове 38-летнего мужчину. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели все, опросили свидетелей и установили обстоятельства.
Как выяснилось, между мужчинами возник конфликт. Один ударил оппонента по голове, а крики о помощи услышала консьержка дома и вызвала скорую помощь.
Злоумышленника задержали
Правоохранители задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как оказалось, это житель Киева 1989 года рождения. Также полиция изъяла молоток со следами крови, который отправили на экспертизу.
Кроме того, мужчину подозревают в ложном сообщении о минировании Северного моста. Отмечается, что в ходе досудебного расследования проведут судебно-психиатрическую экспертизу для установления психологического состояния правонарушителя.
Что грозит нарушителю
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 15, частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Сейчас злоумышленник находится под стражей – ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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