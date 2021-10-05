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В Киеве на Троещине мужчину жестоко избили молотком по голове – он в тяжелом состоянии

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 октября, 15:15
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38-летнего пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. На место ЧП прибыла полиция
В Киеве злоумышленник напал в подъезде на мужчину. Фото: коллаж "Сегодня".
В Киеве злоумышленник напал в подъезде на мужчину. Фото: коллаж "Сегодня".

В Киеве на Троещине мужчина напал на прохожего и пытался убить его. Злоумышленник ударил потерпевшего несколько раз молотком по голове.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Детали ЧП

На Троещине в подъезде многоэтажки на проспекте Маяковского злоумышленник несколько раз ударил молотком по голове 38-летнего мужчину. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели все, опросили свидетелей и установили обстоятельства.

Как выяснилось, между мужчинами возник конфликт. Один ударил оппонента по голове, а крики о помощи услышала консьержка дома и вызвала скорую помощь.

Место происшествия. Фото: полиция Киева
Место происшествия. Фото: полиция Киева

Злоумышленника задержали

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как оказалось, это житель Киева 1989 года рождения. Также полиция изъяла молоток со следами крови, который отправили на экспертизу.

Кроме того, мужчину подозревают в ложном сообщении о минировании Северного моста. Отмечается, что в ходе досудебного расследования проведут судебно-психиатрическую экспертизу для установления психологического состояния правонарушителя.

Молоток, которым избили мужчину. Фото: полиция Киева
Молоток, которым избили мужчину. Фото: полиция Киева

Что грозит нарушителю

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 15, частью первой статьи 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство. Сейчас злоумышленник находится под стражей – ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Злоумышленник, который напал на мужчину. Фото: полиция Киева
Злоумышленник, который напал на мужчину. Фото: полиция Киева

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