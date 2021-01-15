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У Києві на Південному мосту занесло вантажівку (відео)

15 січня, 11:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водій не впорався з керуванням

Сьогодні, рано вранці, на Південному мосту занесло вантажівку.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції Києва в Telegram.

Як стало відомо, водій не впорався з керуванням через погіршення дорожніх умов.

Під час заносу в вантажівці MAN був пробитий паливний бак. Було заблоковано обидві смуги для руху.

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Прибрати вантажівку вдалося за 40 хвилин.

Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.

Відео: Сьогодні

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Київ сніг вантажівка замети

Джерело: Сьогодні

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