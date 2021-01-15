У Києві на Південному мосту занесло вантажівку (відео)

Сьогодні, рано вранці, на Південному мосту занесло вантажівку.
Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції Києва в Telegram.
Як стало відомо, водій не впорався з керуванням через погіршення дорожніх умов.
Під час заносу в вантажівці MAN був пробитий паливний бак. Було заблоковано обидві смуги для руху.
Прибрати вантажівку вдалося за 40 хвилин.
Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.
Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк