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У Києві над гімназією піднявся дим, дітей евакуювали (оновлено)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
1 жовтня, 10:50
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У навчальному закладі сталося коротке замикання, через що в їдальні почалася пожежа – на місці працюють рятувальники
У столичній гімназії сталася пожежа
У столичній гімназії сталася пожежа / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці в п'ятницю, 1 жовтня, піднявся чорний дим над будівлею Київської інженерної гімназії, що знаходиться на Княжому Затоні, 12А. У навчальному закладі провели евакуацію – на вулицю вивели 1500 учнів.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

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На місце виїхали рятувальники ДСНС.

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У ДСНС Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що в гімназії відбулося коротке замикання в електропроводці. Пожежники вже приступили до ліквідації загоряння в їдальні навчального закладу.

Евакуація учнів. Фото "Сьогодні"

"Коротке замикання сталося у їдальні гімназії, з подальшою пожежею. З будівлі проведена евакуація учнів та персоналу. Нині на місце прибули пожежні розрахунки. Поки інформації про постраждалих немає", – повідомили в ДСНС Києва.

Вогонь спалахнув на першому поверсі. Фото "Сьогодні"

Також на відео з соцмереж видно, що пожежа почалася в їдальні на першому поверсі. Дим іде з першого поверху, так само задимлений весь дах.

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О 10:44 пожежу в гімназії ліквідували. Площа спалаху становила 25 квадратних метрів. Причини загоряння з'ясовуватимуть правоохоронці.

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