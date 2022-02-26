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У Києві немає російських військ, тільки диверсанти – Кличко

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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26 лютого, 09:09
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Ворог тільки намагається прорватися до столиці та продовжить атаки з повітря
Кличко звернувся до мешканців Києва. Скріншот "Сьогодні"
Кличко звернувся до мешканців Києва. Скріншот "Сьогодні"

Столицю України чекають важкі часи, оскільки ворог намагається прорватися до Києва. Але російських військ зараз у Києві немає, повідомляє мер Віталій Кличко.

"Ворог намагається прорватися з боку Гостомелю, Житомира. Там агресори знешкоджені. Нині у Києві діють диверсійні групи – було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено, станом на 6:00 ранку, 35 людей, з них двоє дітей", – заявив Кличко у відеозверненні.

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Кличко просить усіх зберігати спокій і не залишати укриттів, оскільки ворог атакуватиме з повітря. Крім того, у Києві будують загороджувальні споруди .

"Ми облаштовуємо блокпости у столиці, тому переміщення містом буде обмежене. Об'єкти інфраструктури працюють, громадський транспорт курсує", – зазначає мер Києва.

Також мер розповів, як виглядають групи диверсантів у Києві – озброєні, одягнені у цивільне, говорять російською. Якщо бачите підозрілих людей, повідомляйте правоохоронцям. Також будьте пильні та знищуйте мітки, які ворог розставив для коригування вогню.

Київське метро зупинило рух "червоною" гілкою

Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену. Про це повідомляє КМДА.

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"Станції "червоної" лінії метрополітену працюють тільки в режимі укриття. Рух потягів по "синій" та "зеленій" гілках метро здійснюється у штатному режимі. За необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори", – йдеться у повідомленні.

Що робити киянам просто зараз

  • Якщо ви в укритті – не залишайте його.
  • Якщо ви вдома – не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.
  • Прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків та куль.
  • Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття.

Карта укриттів Києва доступна за посиланням

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