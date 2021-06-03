У Києві некерована Tesla знесла електроопору – фото

В іномарки лопнуло колесо коли авто рухалося на великій швидкості – водій дивом уникнув важких травм

/ Фото: Еспресо.TV

У Києві вночі 3 червня відбулася ДТП за участю Tesla. Автомобіль зніс електроопори на Столичному шосе.

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Про це повідомляє "Еспрессо".

Авто рухалося в напрямку Конча-Заспи на великій швидкості. За словами водія, у нього лопнуло заднє колесо, машина втратила керування і влетіла в опору. Після зіткнення елітне авто загорілося. Відновленню іномарка вже не підлягає.

/ Фото: Еспресо.TV

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Сам водій серйозних травм не отримав, медики надали йому першу допомогу, але від госпіталізації чоловік відмовився.

/ Фото: Еспресо.TV

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На місці працювали рятувальники ДСНС і аварійна бригада обслуговування електромереж.

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Нагадаємо, у Рівному позашляховик на величезній швидкості протаранив таксі. Унаслідок ДТП постраждали чотири людини.

Крім того, під Херсоном зіткнулися п'ять автомобілів, постраждали 6 дітей.