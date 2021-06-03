У Києві некерована Tesla знесла електроопору – фото

/ Фото: Еспресо.TV
У Києві вночі 3 червня відбулася ДТП за участю Tesla. Автомобіль зніс електроопори на Столичному шосе.
Про це повідомляє "Еспрессо".
Авто рухалося в напрямку Конча-Заспи на великій швидкості. За словами водія, у нього лопнуло заднє колесо, машина втратила керування і влетіла в опору. Після зіткнення елітне авто загорілося. Відновленню іномарка вже не підлягає.
/ Фото: Еспресо.TV
Сам водій серйозних травм не отримав, медики надали йому першу допомогу, але від госпіталізації чоловік відмовився.
/ Фото: Еспресо.TV
На місці працювали рятувальники ДСНС і аварійна бригада обслуговування електромереж.
/ Фото: Еспресо.TV
Нагадаємо, у Рівному позашляховик на величезній швидкості протаранив таксі. Унаслідок ДТП постраждали чотири людини.
Крім того, під Херсоном зіткнулися п'ять автомобілів, постраждали 6 дітей.