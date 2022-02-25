У Києві оголосили ще одну повітряну тривогу

У Києві вдруге за ранок оголосили повітряну загрозу. Всіх просять терміново піти у укриття.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Оголошена повітряна тривога! Негайно прямуйте до найближчого укриття", – йдеться у повідомленні.
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Найближче укриття можна знайти за посиланням.
Народний депутат Альона Шкрум повідомила, що упродовж 15 хвилин до Києва прилетить російська авіація.
Ворог зазнає втрат
Війська РФ несуть значні втрати під час вторгнення до України. Про це повідомляє Міноборони України у Facebook.
Станом на 3 години ночі 25 лютого знищено:
- 7 літаків;
- 6 вертольотів;
- Понад 30 танків;
- 130 бойових броньованих машин;
- Близько 800 осіб особового складу.