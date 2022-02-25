У Києві оголосили ще одну повітряну тривогу

Влада повідомляє, що протягом 15 хвилин до столиці прилетить російська авіація

Киян попереджають про небезпеку з повітря / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вдруге за ранок оголосили повітряну загрозу. Всіх просять терміново піти у укриття.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Оголошена повітряна тривога! Негайно прямуйте до найближчого укриття", – йдеться у повідомленні.

Найближче укриття можна знайти за посиланням.

Народний депутат Альона Шкрум повідомила, що упродовж 15 хвилин до Києва прилетить російська авіація.

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Ворог зазнає втрат

Війська РФ несуть значні втрати під час вторгнення до України. Про це повідомляє Міноборони України у Facebook.

Станом на 3 години ночі 25 лютого знищено:

7 літаків;

6 вертольотів;

Понад 30 танків;

130 бойових броньованих машин;

Близько 800 осіб особового складу.

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