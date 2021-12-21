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У Києві охоронцю магазину зламали череп через маску (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 15:08
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Конфлікт викликали невідомі молоді люди
У Києві сталася НП через маску. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сталася НП через маску. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві до одного з магазинів зайшли молоді люди без захисних масок та спровокували скандал. Внаслідок цього охоронець отримав травму черепа.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

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Деталі НП

До магазину завітали невідомі молоді люди, які провокували конфлікт, ще й самостійно знімали все це на відео.

На вимогу охоронця одягнути маску – хлопець відмовився і завдав удару чоловіку в голову.

Внаслідок цього у охоронця діагностували перелом черепа.

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У Львові чоловіки побилися через маску

У Львові сталася бійка між молодим та літнім чоловіком, які перебували у громадському транспорті.

Повідомляється, що в автобус зайшов хлопець без захисної маски на обличчі, чоловік похилого віку зробив йому зауваження. Після цього молодий хлопець став поводитись агресивно і накинувся на другого. Вони вийшли на зупинку, де почали битися, кидати один одного на асфальт.

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"Той відразу став стартувати і грубіянити, мовляв" чуєш ти, рот закрив або пішли вийдемо побазаримо". Ну, дідусь вирішив щось йому довести і вони вийшли, цей полудурок став його бити і кричати "хочу і ходжу і без маски", – йдеться у дописі до відео.

Зазначимо, що в умовах карантину через пандемію коронавірусу носіння маски в закритих багатолюдних приміщеннях є обов'язковим, порушення цього правила передбачає штраф.

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