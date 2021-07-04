У Києві хлопець прокатався на самокаті на вершині моста (відео)

Очевидці зняли на відео, як двоє хлопців затягли на вершину моста самокати

У Києві очевидці зняли на відео екстремала, який прокатався на самокаті вершиною пішохідного моста.

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Відео з'явилося в Telegram-каналі "Київ оперативний".

На відеоролику хлопець їде на самокаті над мостом, а його знайомий це знімає.

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Також ми писали, що в Києві з пішохідного моста зістрибнув чоловік. Найімовірніше, у такий спосіб він намагався накласти на себе руки. Тоді в поліції Києва кореспонденту "Сьогодні" сказали, що інформації про цю людину немає.

Крім того, у Хмельницькій області врятували дівчину, яку віднесло від берега на надувному матраці. Вона не могла самостійно вибратися з води.