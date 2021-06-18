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У Києві чоловік стрибнув у річку з пішохідного мосту (відео)

18 червня 2021 15:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У Мережі з'явилося відео, як чоловік стрибає з мосту в столиці

Чоловік збирається накласти на себе руки. Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловік збирається накласти на себе руки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 18 червня з пішохідного мосту зістрибнув чоловік. Найімовірніше, у такий спосіб він намагався накласти на себе руки. Як розповіли в поліції Києва кореспонденту "Сьогодні", поки жодної інформації про потерпілого немає.

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Відео, зняте очевидцями, опублікували в Мережі.

"Зараз його стан уточнюється", – пишуть під відео.

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У поліції Києва розповіли, що співробітники райвідділів ще не підтвердили інформацію про надзвичайну подію. Однак, в поліції не виключають, що дане відео зроблено саме сьогодні.

Раніше ми писали, що в столиці також неповнолітній хлопець стрибнув з моста.

А про те, що ще сталося у Києві і не лише, розповідають журналісти "Сьогодні".

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