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У Києві перекинулось авто: на місці утворився затор (фото)

16 березня, 16:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Аварія сталася в напрямку Вишгорода

У Києві 16 березня сталася серйозна ДТП.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

Зокрема, аварія сталася на вулиці Богатирській.

"Ускладнений рух в напрямку міста Вишгорода", – йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, швидше за все, авто, яке перевернулося, зіткнулося з вантажівкою.

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За даними онлайн-сервісу Google maps, утворився великий корок.

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На місці працює патрульна поліція.

Нагадаємо, вночі 7 березня в Хмельницькій області на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, загинули дві людини.

Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.

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Київ аварія ДТП затор Вишгород патрульна поліція

Джерело: Сьогодні

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