У Києві перекинулось авто: на місці утворився затор (фото)

У Києві 16 березня сталася серйозна ДТП.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.
Зокрема, аварія сталася на вулиці Богатирській.
"Ускладнений рух в напрямку міста Вишгорода", – йдеться в повідомленні.
Як видно на фото, швидше за все, авто, яке перевернулося, зіткнулося з вантажівкою.
За даними онлайн-сервісу Google maps, утворився великий корок.
На місці працює патрульна поліція.
Нагадаємо, вночі 7 березня в Хмельницькій області на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, загинули дві людини.
Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.
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