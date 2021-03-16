У Києві перекинулось авто: на місці утворився затор (фото)

У Києві 16 березня сталася серйозна ДТП.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

Зокрема, аварія сталася на вулиці Богатирській.

"Ускладнений рух в напрямку міста Вишгорода", – йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, швидше за все, авто, яке перевернулося, зіткнулося з вантажівкою.

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За даними онлайн-сервісу Google maps, утворився великий корок.

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На місці працює патрульна поліція.

Нагадаємо, вночі 7 березня в Хмельницькій області на дорозі зіткнулися вантажівка Volvo і легковик Renault Megan, загинули дві людини.

Ми також повідомляли, що в Харкові на вулиці Академіка Павлова зіткнулися відразу шість машин.

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