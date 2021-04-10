У Києві по вулицях розгулював п'яний чоловік із удавами на шиї (фото)

Чоловік був п'яний і відмовився назвати патрульним своє ім'я

Патрульні Києва затримали чоловіка, який розгулював по уліцм столиці з двома зміями на плечах.

Реклама

Про це в Facebook повідомив заступник голови Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Громадянин мав ознаки алкогольного сп'яніння, відмовився назвати патрульним своє ім'я та поводився дуже агресивно. Звідки у нього змії – також не сказав, тому патрульні чоловіка затримали та доставили до райвідділу", – написав він.

Реклама

В тренді Скандал зі спецперепустками в Києві. Чому хворих на гемодіалізі позбавили транспорту

Читайте також: На Одещині засувку місцевого водопроводу "окупував" великий клубок змій (відео)

За словами Білошицькго, поліцейські зв'язалися з організацією UAnіmals, яка займається правами тварин, щоб вони оглянули змій і допомогли знайти їм тимчасовий, обладнаний всім необхідним, притулок.

Реклама

"Зараз плазуни перебувають у надійному місці й почуваються добре. На порушника ж інспектори склали матеріали за ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) та за ст. 178 (...Поява у громадських місцях у п'яному вигляді)", – написав він.

Раніше повідомлялося, що в Києві судитимуть чоловіка за вбивство цуценят.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама