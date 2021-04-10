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В Киеве по улицам разгуливал пьяный мужчина с удавами на шее (фото)

10 апреля, 00:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мужчина был пьян и отказался назвать патрульным свое имя

Патрульные Киева задержали мужчину, который разгуливал по улицм столицы с двумя змеями на плечах.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Змеи на улицах Киева. Фото: facebook.com/Bilosh

Змеи на улицах Киева. Фото: facebook.com/Bilosh

"Гражданин имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи – также не сказал, потому патрульные мужчину задержали и доставили в райотдел", - написал он.

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Змеи на улицах Киева. Фото: facebook.com/Bilosh

Змеи на улицах Киева. Фото: facebook.com/Bilosh

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По словам Белошицкого, полицейские связались с организацией UAnиmals, которая занимается правами животных, чтобы они осмотрели змей и помогли найти им временный, оборудованный всем необходимым, приют.

Змеи на улицах Киева. Фото: facebook.com/Bilosh
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Змеи на улицах Киева. Фото: facebook.com/Bilosh

"Сейчас пресмыкающиеся находятся в надежном месте и чувствуют себя хорошо. На нарушителя же инспекторы составили материалы по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) и по ст. 178 (... Появление в общественных местах в пьяном виде)", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину за убийство щенков.

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Киев змеи патрульная полиция Нацполиция
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