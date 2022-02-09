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У Києві майже тиждень шукають зниклу дівчину: фото та прикмети

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 10:50
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Мобільний телефон востаннє був увімкнений на вулиці Фучика в Солом'янському районі міста
Розшукується Кокот Яна Станіславівна
Розшукується Кокот Яна Станіславівна / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зникла дівчина – Кокот Яна Станіславівна. Вона ще 3 лютого вийшла з дому і не повернулася.

Про це пише Київ Оперативний.

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Дівчина 3 лютого вийшла з дому (село Тарасівка) на роботу й досі не повернулася.

Прикмети

Дівчина 1997 року народження.

"Зріст – 178 см, 45-50 кг ваги. Шатенка, довжина волосся – по плечі. На руках є тату. Була одягнена в білий пуховик, із собою був чорний рюкзак", – йдеться у повідомленні.

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Мобільний телефон востаннє був увімкнений на вулиці Фучика в Києві й після цього більше не вмикався.

"Прохання зателефонувати чоловікові, якщо хтось побачить, 073 046 51 33 або в поліцію 102", – йдеться у повідомленні.

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У Львові знайшли мертвою зниклу 19-річну дівчину

У Львові знайшли мертвою 19-річну Анастасію Стахів, яка напередодні вийшла з дому в самій піжамі й не повернулася.

Тіло дівчини виявили на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку.

За попередніми даними, поліція знайшла записку про те, що вона має намір вчинити самогубство.

Відомо, що 19-річна Анастасія навчалася у Львівській політехніці за спеціальністю "архітектура та містобудування".

Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці трагедії.

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