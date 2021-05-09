У Києві підліток "привітав зігою" ветерана: відео (оновлено)

У столиці поліцейські покарають хлопця за нацистське вітання ветерану Другої світової війни – що відомо

У Києві у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні хлопець у балаклаві "привітав" ветерана війни "зігою", коли той проходив поруч.

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Як пише PavlovskyNews, "зігуючим" виявився 16-річний Михайло.

Інцидент стався у Парку Вічної Слави.

Порушник – представник організації "Права молодь" з "Правого сектору". Зараз поліція оформляє на юнака протокол за дрібне хуліганство. Однак через те, що хлопець неповнолітній, правоохоронці змушені чекати ювенальну поліцію.

Зазначимо, то паралельно з маршем на 9 травня члени С14 організували свою акцію.

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З собою вони привезли плакат, де вказали кількість українців, яких розстріляли органи НКВС.

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Глава об'єднання Євген Карась пояснив, що вони виступають проти радянського режиму, а не проти того, що українці шанують пам'ять загиблих у війні родичів.

"Ми не вважаємо, що приходити поминати своїх предків, які загинули у військових формуваннях радянської армії – це щось погане. Кожен має на це право. Але ми виступаємо проти того, аби звеличувати Сталіна і червону чуму", – сказав Карась.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на заходах до Дня перемоги в Одесі почалися перші сутички. Хтось приніс георгіївську стрічку, спалахнув конфлікт, який переріс у штовханину. Дехто спробував вирвати комуністичну символіку з рук.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський поклав квіти до Вічного вогню у Парку Слави і звернувся до українців.