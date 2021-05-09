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В Киеве подросток "поприветствовал зигой" ветерана: видео (обновлено)

9 мая, 14:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В столице полицейские накажут парня за нацистское приветствие ветерану Второй мировой войны – что известно

В Киеве в День победы над нацизмом во Второй мировой войне парень в балаклаве "поприветствовал" ветерана войны "зигой", когда тот проходил рядом.

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Как пишет PavlovskyNews, "зигующим" оказался 16-летний Михаил.

Инцидент произошел в Парке Вечной Славы.

Нарушитель – представитель организации "Правая молодежь" из "Правого сектора". Сейчас полиция оформляет на юношу протокол за мелкое хулиганство. Однако из-за того, что парень несовершеннолетний, правоохранители вынуждены ждать ювенальную полицию.

Отметим, то параллельно с маршем на 9 мая члены С14 организовали свою акцию.

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Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

С собой они привезли плакат, где указали количество украинцев, которых расстреляли органы НКВД.

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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Глава объединения Евгений Карась объяснил, что выступают против советского режима, а не против того, что украинцы чтят память погибших в войне родственников.

"Мы не считаем, что приходить поминать своих предков, погибших в военных формированиях советской армии – это что-то плохое. Каждый имеет на это право. Но мы выступаем против того, чтобы превозносить Сталина и красную чуму", – сказал Карась.

Видео: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Напомним, мы сообщали, что на мероприятиях ко Дню победы в Одессе начались первые стычки.Кто-то принес георгиевскую ленту, вспыхнул конфликт, который перерос в толкотню. Кто-то попытался вырвать коммунистическую символику из рук.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Парке Славы и обратился к украинцам.

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