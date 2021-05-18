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У Києві поліцейський при затриманні побив підлітка (відео)

18 травня, 14:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На відео, опублікованому в Мережі, правоохоронець б'є підлітка по голові кілька разів і жорстко його затримує

У Мережі з'явилося відео, як у Києві поліцейський під час затримання побив неповнолітнього підлітка. За непідтвердженою інформацією, бив його патрульний Дмитро Радченко.

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Так, компанія молоді слухала музику, чим завадила чоловікові. Між ним і підлітками зав'язалася словесна перепалка з образами.

Потім, за словами очевидців, чоловік вирвав у 14-річної дівчинки колонку, а ще одного хлопця замкнув у машині і викликав поліцію.

Відео 18+

На відео правоохоронець б'є підлітка по голові кілька разів і жорстко його затримує. За непідтвердженою інформацією, бив юнака патрульний Дмитро Радченко.

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У пресслужбі поліції пізніше прокоментували цей інцидент.

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"Нещодавно у соціальних мережах з’явився відеозапис, де видно, як поліцейські застосували фізичну силу до громадянина. Попередньо, патрульні отримали виклик на вулицю Вишгородську, де заявник повідомив, що компанія з восьми осіб розпивала алкогольні напої та слухала голосну музику з нецензурними текстами. Після того, як громадянин зробив їм зауваження, компанія почала йому погрожувати фізичною розправою", – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що зараз розпочато службове розслідування.

Раніше ми писали, що в Кривому Розі поліцейський до смерті побив затриманого. Підозрюваному правоохоронцю вже повідомили про підозру.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області 25-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими.

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