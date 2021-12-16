У Києві зловили терористів із "ІДІЛ", серед них – п'ять громадян РФ (фото)

Громадяни РФ, яких зловили, перебували у розшуку за злочини у різних країнах світу

СБУ викрила масштабне угруповання терористів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві "накрили" центр міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". У зловмисників вилучили зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

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Керівником угруповання був один із лідерів "ІДІЛ", якого СБУ затримала та екстрадувала до Грузії у травні 2020 року. До складу осередку входило 12 осіб. П'ятеро з них – громадяни РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу.

До складу групи входило 12 людина / Фото: СБУ

"Крім того, зловмисники причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків "Ісламської держави" на території Близького Сходу. Співробітники СБУ задокументували факти їх листування з особами, які перебувають у Сирії та беруть участі у бойових діях. Для маскування незаконного перебування у столиці нашої держави вони розосередились за окремими адресами у різних районах міста", – йдеться у повідомленні.

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Члени угруповання намагалися маскуватися / Фото: СБУ

Що вилучили

У ході 11 обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

зброю та патрони до неї;

підроблені документи;

засоби зв'язку.

Вилучені предмети спрямовано на експертизу.

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"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності", – додали в СБУ.

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