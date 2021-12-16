В Киеве поймали террористов из "ИГИЛ", среди них – пять граждан РФ (фото)

Граждане РФ, которых поймали, находились в розыске за преступления в разных странах мира

СБУ разоблачила масштабную группировку террористов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве "накрыли" центр международной террористической организации "Исламское государство". У злоумышленников изъяли оружие и боеприпасы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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Руководителем группировки был один из лидеров "ИГИЛ", которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года. В состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира.

В состав группы входило 12 человек / Фото: СБУ

"Кроме того, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков Исламского государства на территории Ближнего Востока. Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях. Для маскировки незаконного пребывания в столице нашего государства они рассредоточились по отдельным адресам разных районов города", – говорится в сообщении.

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Члены группировки пытались маскироваться / Фото: СБУ

Что изъяли

В ходе 11 обысков по местам нахождения злоумышленников правоохранители обнаружили:

оружие и патроны к нему;

поддельные документы;

средства связи.

Изъятые предметы направлены на экспертизу.

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"В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности", – добавили в СБУ.

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