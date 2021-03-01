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У Києві пропонували підроблені довідки про тести на COVID-19 (фото)

1 березня, 15:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Такий підроблений документ коштував 550 гривень

У Києві зловили двох чоловік, які підробляли довідки про відсутність коронавіруса.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Шахраї підшукували клієнтів через оголошення на одному з інтернет-сайтів. За 550 гривень замовник отримував довідку про відсутність захворювання з підробленою печаткою одного зі столичних медцентрів. Останні звернулися в поліцію з повідомленням про те, що невідомі, використовуючи ім'я їх фірми, надають підроблені довідки.

"Порушники за допомогою месенджерів та на особистих сторінках у соціальних мережах рекламували послуги з надання довідок про відсутність у людини коронавірусної хвороби. При цьому замовники не проходили будь-яких лабораторних досліджень, а документ отримували поштою після здійснення оплати 550 гривень на "підставну" банківську картку", – йдеться в повідомленні.

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Нелегальний бізнес організувала 55-річна громадянка іншої держави і її співмешканець – 48-річний киянин.

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Під час обшуку вилучили підроблені бланки і печатки з реквізитами відомої столичної фірми, мобільні телефони, на які порушники отримували замовлення, а також комп'ютерну техніку.

Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, скільки Україна здатна робити тестів на коронавірус в тиждень.

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Київ довідка поліція коронавірус медичний центр

Джерело: Сьогодні

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