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У Києві пролунав вибух у будинку: є загиблий (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 лютого, 11:44
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Вибух стався на другому поверсі у приватному будинку, на місці вже працюють вибухотехніки
На місці події знаходяться відповідні служби
На місці події знаходяться відповідні служби / Фото: Колаж: Сьогодні

У Святошинському районі Києва на вулиці Юрія Клена стався вибух. Внаслідок інциденту загинув 59-річний чоловік.

Про це повідомили "Вартові Еспресо".

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Вдалося дізнатись, що вибух стався на другому поверсі приватного будинку. Внаслідок події загинув 59-річний чоловік.

На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти вибухотехніки.

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Основні причини вибуху газу в Україні:

  • самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;
  • мимовільне втручання у систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;
  • встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, що не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;
  • застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу.

Раніше ми писали:

Київвибухдім
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