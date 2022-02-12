У Києві пролунав вибух у будинку: є загиблий (відео)

У Святошинському районі Києва на вулиці Юрія Клена стався вибух. Внаслідок інциденту загинув 59-річний чоловік.
Про це повідомили "Вартові Еспресо".
Вдалося дізнатись, що вибух стався на другому поверсі приватного будинку. Внаслідок події загинув 59-річний чоловік.
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На місці працюють слідчо-оперативна група та експерти вибухотехніки.
Основні причини вибуху газу в Україні:
- самовільне встановлення газових приладів з порушенням норм та правил;
- мимовільне втручання у систему повітрообміну, зокрема встановлення герметичних пластикових вікон та дверей без додаткової вентиляції;
- встановлення газових водонагрівачів у приміщеннях, що не відповідають вимогам монтажу та експлуатації, зокрема у ванних кімнатах;
- застосування вентиляційних гофрованих патрубків завтовшки 1 мм у місцях приєднання газового обладнання до димоходу.
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- У Калуші Івано-Франківської області у квартирі п'ятиповерхівки вибухнула граната. В результаті загинув чоловік.
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