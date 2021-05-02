Вночі в Києві сталася масова бійка з різаниною (фото)

У Дарницькому районі побилися близько 15 осіб, хтось із натовпу дістав ніж і завдав поранення опонентові – правоохоронці з'ясовують всі обставини

Вночі, 2 травня, в Києві на вулиці Юрія Литвинського сталася масова бійка з різаниною між двома компаніями.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, в бійці брали участь близько 15 осіб з різних компаній. Що стало причиною бійки невідомо, але в ній постраждали люди. Одну людину госпіталізували з ножовим пораненням в область печінки, а ще одному потерпілому зламали ніс – йому надали медичну допомогу на місці.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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Виявилося, що всі учасники бійки перебували в стані алкогольного сп'яніння і у кожного своя версія події.

На місце викликали правоохоронців, які з'ясовують всі обставини інциденту.

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