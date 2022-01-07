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У Києві зникла 15-річна дівчинка – прикмети

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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7 січня, 14:42
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Зникла була одягнена в чорну куртку, білі штани з чорними лампасами, коричневі кросівки
Дівчина пішла з дому ще вчора
Дівчина пішла з дому ще вчора / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві неповнолітня пішла вчора з дому та не повернулася. Поліцейські розшукують дитину.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

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До поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що її неповнолітня онука, Лисенко Тетяна Анатоліївна, 2006 року народження, пішла з дому на вулиці Наталії Ужвій та не повернулася.

Прикмети зниклої

  • на вигляд 15-18 років,
  • зріст 160 см,
  • худорлявої статури,
  • довге темне волосся,
  • сірі очі.

Була одягнена у чорну куртку, білі штани з чорними лампасами, коричневі кросівки.

На вигляд дівчині 15-18 років
На вигляд дівчині 15-18 років / Фото: Нацполиция

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За фактом події слідчим відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з додатковою кваліфікацією "безвісно відсутнє".

Як пізніше стало відомо, дитину знайдено. Будь-яких протиправних дій стосовно неї не відбувалося. Наразі працівники ювенальної превенції з'ясовують мотиви такої поведінки неповнолітньої.

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