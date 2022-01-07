В Киеве пропала 15-летняя девочка – приметы

В Киеве несовершеннолетняя ушла вчера из дома и не вернулась. Полицейские разыскивают ребенка.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее несовершеннолетняя внучка, Лысенко Татьяна Анатольевна, 2006 года рождения, ушла из дома на улице Натальи Ужвий и не вернулась.
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Приметы пропавшей
- на вид 15-18 лет,
- рост 160 см,
- худощавого телосложения,
- длинные темные волосы,
- серые глаза.
Была одета в черную куртку, белые брюки с черными лампасами, коричневые кроссовки.
Открыли производство
По факту происшествия следователям открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией "безвестно отсутствует".
Как позже стало известно, ребенок найден. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось. В настоящее время работники ювенальной превенции выясняют мотивы такого поведения несовершеннолетнего.