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В Киеве пропала 15-летняя девочка – приметы

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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7 января, 14:42
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Пропавшая была одета в черную куртку, белые брюки с черными лампасами, коричневые кроссовки
Девушка ушли из дома еще вчера
Девушка ушли из дома еще вчера / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве несовершеннолетняя ушла вчера из дома и не вернулась. Полицейские разыскивают ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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В полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее несовершеннолетняя внучка, Лысенко Татьяна Анатольевна, 2006 года рождения, ушла из дома на улице Натальи Ужвий и не вернулась.

Приметы пропавшей

  • на вид 15-18 лет,
  • рост 160 см,
  • худощавого телосложения,
  • длинные темные волосы,
  • серые глаза.

Была одета в черную куртку, белые брюки с черными лампасами, коричневые кроссовки.

На вид девушке 15-18 лет
На вид девушке 15-18 лет / Фото: Нацполиция

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Открыли производство

По факту происшествия следователям открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с дополнительной квалификацией "безвестно отсутствует".

Как позже стало известно, ребенок найден. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось. В настоящее время работники ювенальной превенции выясняют мотивы такого поведения несовершеннолетнего.

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