У Києві зникла молода дівчина: на неї записано бізнес (фото)

Інформацію про місцезнаходження дівчини можна повідомити за телефонами: (063)-542-82-42, (096)-762-74-99 або 102

У столиці розшукують зниклу дівчину / Фото: Колаж: Сьогодні

Поліція Києва розшукує молоду дівчину Неонілу Бенцу 1995 року народження, яка залишила місце проживання 21 січня, і досі не виходить на зв'язок.

Як пояснили "Сьогодні" у поліції Солом'янського району, заяву про зникнення дівчини написали її родичі.

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"На цій підставі ми подали її у розшук. Вона не розшукується через підозру чи скоєння якогось злочину. Також не йдеться про викрадення. Її розшук здійснюється за заявою родичів, які звернулися із заявою до поліції", – пояснили нам у поліції Києва.

Дівчину ще не знайшли, її розшук продовжується.

Чи є зв'язок із бізнесом

Є інформація, що на зниклу зареєстровано бізнес. У системі YouControl видно, що дівчина має відношення до ТОВ „ОК „Гера", а також ТОВ „Срібна земля".

На зниклу дівчину зареєстровано кілька фірм

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Однак у поліції кажуть, що вони не мають таких даних.

Прикмети:

На вигляд дівчині 24-25 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся русяве, довге, пряме, очі зелені.

Була одягнена: чорна куртка, при собі вона мала чорну сумку. Ймовірно, на голові одягнена пов'язка бежевого кольору (типу індійської чалми).

Дівчина пішла з дому та зникла / Фото: dtp.kiev.ua

Будь-яку інформацію про місцезнаходження Неоніли – просять повідомляти за телефонами: (063)-542-82-42, (096)-762-74-99 або 102.

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