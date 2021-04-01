У Києві провалився асфальт під вантажівкою (фото)

У Києві на перехресті вулиць Олекси Тихого і полковника Шутова провалився асфальт під вантажівкою.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.
"Рух ускладнений", – йдеться у повідомленні.
У комунальній корпорації "Київавтодор" розповіли "Сьогодні", що на місце виїхали співробітники Солом'янського дорожньо-експлуатаційного управління для з'ясування обставин НП.
На фото видно, що вантажівка перекрила рух.
Раніше ми писали, що в Києві провалився асфальт прямо на проїжджій частині.
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