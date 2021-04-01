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У Києві провалився асфальт під вантажівкою (фото)

1 квітня, 16:32

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Зараз рух на цій вулиці блоковано

У Києві на перехресті вулиць Олекси Тихого і полковника Шутова провалився асфальт під вантажівкою.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

"Рух ускладнений", – йдеться у повідомленні.

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У комунальній корпорації "Київавтодор" розповіли "Сьогодні", що на місце виїхали співробітники Солом'янського дорожньо-експлуатаційного управління для з'ясування обставин НП.

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На фото видно, що вантажівка перекрила рух.

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Раніше ми писали, що в Києві провалився асфальт прямо на проїжджій частині.

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Київ вантажівка Яма асфальт патрульна поліція

Джерело: Сьогодні

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