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У Києві п'яний чоловік з ревнощів вбив свого знайомого

19 червня 2021 13:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

За скоєне вбивство зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі – він вистрілив у чоловіка з рушниці

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У суботу, 19 червня, у Києві чоловік через ревнощі застрелив з рушниці свого знайомого, який прийшов до нього угості. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Попередньо відомо, що напередодні компанія вживала алкогольні напої. В якийсь момент між чоловіками спалахнув конфлікт у ході якого один із них вистрелив з рушниці в опонента. 48-річний потерпілий помер на місці. Злочин стався на вулиці Марини Цвєтаєвої.

"Сьогодні зранку до поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що після конфлікту на ґрунті ревнощів її чоловік вистрелив у знайомого. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу та лікарів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці за лічені хвилини затримали зловмисника неподалік місця скоєння злочину. У злочині підозрюють уродженця Луганська, 1977 року народження. У нього вилучили зброю та направили на експертизу.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше ми повідомляли, що на Рівненському Поліссі ледь вдалося уникнути потрійного вбивства, скоєного в п'яному угарі через ревнощі. Так, у райцентрі Березне 36-річна місцева жителька із 46-річним цивільним чоловіком відзначали 15-річчя сина жінки в будинку знайомих

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