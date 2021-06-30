У Києві п’яний чоловік напав з ножем на лікаря "швидкої", який приїхав на виклик

Під час конфлікту з сином мати 47-річного киянина викликала медиків – йому це не сподобалось і він поранив лікаря

Фото: колаж "Сегодня"

У середу, 30 червня, у Києві затримали чоловіка, який ножем вдарив лікаря за те, що він приїхав на виклик.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Альона Голенко, у квартирі між матір’ю та п’яним сином виник конфлікт, у ході якого жінка викликала швидку медичну допомогу.

"Фігурант, побачивши лікарів, підійшов до одного із медичних працівників та ударив ножем чоловіка у живіт, а після скоєного втік з місця події. Потерпілому медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували до лікарні. Працівники сектору кримінальної поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманим виявився 47-річний раніше не судимий киянин", – розповіла Голенко.

Працівника швидкої допомоги поранили на вулиці Генерала Жмаченка. За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зловмиснику вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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