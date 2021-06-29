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У Києві п'яний чоловік випав з екскурсійного теплохода (фото, відео)

29 червня 2021 16:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Як виявилося, чоловік просто не втримався на ногах і впав у воду

Потерпілому чоловікові кинули рятувальний круг. Фото: прес-служба Нацполіціі Києва/Facebook

Потерпілому чоловікові кинули рятувальний круг. Фото: прес-служба Нацполіціі Києва/Facebook

У Києві чоловік впав з екскурсійного теплохода. Постраждалого витягли з води.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

Інцидент стався біля моста Патона. Невідомий випав з екскурсійного теплохода в воду. Поліцейські кинули йому рятувальний круг і допомогли йому вибратися з води.

"Ми з’ясували, що потерпілий напідпитку відпочивав на кораблі та під час руху не втримався і впав у воду. Коли ми його витягли, то запропонували викликати швидку допомогу, однак він відмовився. Хочу наголосити усім киянам та гостям столиці, щоб поводили себе відповідально під час відпочинку на воді, не вживали алкоголь, не пірнали у незнайомих зонах та не запливали за буї, адже це може призвести до травмування та летальних випадків", – говорить інспектор сектору превенції відділу поліції в річковому порту Києва Олександр Оболонський.

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Фото: прес-служба Нацполіціі Києва

Фото: прес-служба Нацполіціі Києва

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Нагадуємо, що з початку року на воді загинули 42 людини, 26 чоловік врятували поліцейські.

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Раніше ми писали, що в Харківській області на пляжі потонув 4-річний хлопчик.

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Також нагадаємо, в Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний підліток.

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