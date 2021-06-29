В Киеве пьяный мужчина выпал из экскурсионного теплохода (фото, видео)

Как оказалось, мужчина просто не удержался на ногах и рухнул в воду

Пострадавшему мужчине бросили спасательный круг. Фото: пресс-служба Нацполиции Киева/Facebook

В Киеве мужчина упал с экскурсионного теплохода. Пострадавшего вытащили из воды.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Инцидент произошел возле моста Патона. Неизвестный выпал из экскурсионного теплохода в воду. Полицейские бросили ему спасательный круг и помогли ему выбраться из воды.

"Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом состоянии отдыхал на корабле и во время движения не удержался и упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался. Хочу подчеркнуть всем киевлянам и гостям столицы, чтобы вели себя ответственно во время отдыха на воде, не употребляли алкоголь, не ныряли в незнакомых зонах и не заплывали за буйки, ведь это может привести к травмированию и летальным исходам", – говорит инспектор сектора превенции отдела полиции в речном порту Киева Александр Оболонский.

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Фото: пресс-служба Нацполиции Киева

Напоминаем, что с начала года на воде погибли 42 человека, 26 человек спасли полицейские.

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Ранее мы писали, что в Харьковской области на пляже утонул 4-летний мальчик.

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