Українська
$ 27,4
32,74
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве пьяный мужчина выпал из экскурсионного теплохода (фото, видео)

29 июня 2021 16:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Как оказалось, мужчина просто не удержался на ногах и рухнул в воду

Пострадавшему мужчине бросили спасательный круг. Фото: пресс-служба Нацполиции Киева/Facebook

Пострадавшему мужчине бросили спасательный круг. Фото: пресс-служба Нацполиции Киева/Facebook

В Киеве мужчина упал с экскурсионного теплохода. Пострадавшего вытащили из воды.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Инцидент произошел возле моста Патона. Неизвестный выпал из экскурсионного теплохода в воду. Полицейские бросили ему спасательный круг и помогли ему выбраться из воды.

"Мы выяснили, что потерпевший в нетрезвом состоянии отдыхал на корабле и во время движения не удержался и упал в воду. Когда мы его вытащили, то предложили вызвать скорую помощь, однако он отказался. Хочу подчеркнуть всем киевлянам и гостям столицы, чтобы вели себя ответственно во время отдыха на воде, не употребляли алкоголь, не ныряли в незнакомых зонах и не заплывали за буйки, ведь это может привести к травмированию и летальным исходам", – говорит инспектор сектора превенции отдела полиции в речном порту Киева Александр Оболонский.

Реклама

Фото: пресс-служба Нацполиции Киева

Фото: пресс-служба Нацполиции Киева

Не пропусти!
Украина обыграет Швецию 3:2: спрогнозировали победителя матча с помощью футбольной математики
Украина обыграет Швецию со счетом 3:2

Напоминаем, что с начала года на воде погибли 42 человека, 26 человек спасли полицейские.

Читайте также: Метро затопило, люди переплывают улицы. Москва утонула после "суперливня" (видео)

Ранее мы писали, что в Харьковской области на пляже утонул 4-летний мальчик.

Реклама

Также напомним, в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний подросток.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Отбивать пришел весь табор. Подростки-ромы протаранили три автомобиля, есть пострадавшие
Отбивать пришел весь табор. Подростки-ромы протаранили три автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
Поцеловал незнакомку – получил кулаком в лицо: в Киеве пранкера ударили в прямом эфире
Поцеловал незнакомку – получил кулаком в лицо: в Киеве пранкера ударили в прямом эфиреПроисшествия
Задержания, стычки с полицией и слезоточивый газ: подробности протеста ФОПов в Киеве – фото и видео
Задержания, стычки с полицией и слезоточивый газ: подробности протеста ФОПов в Киеве – фото и видеоПроисшествия
Налево через двойную сплошную: в центре Киева мотоциклист столкнулся с легковушкой (фото)
Налево через двойную сплошную: в центре Киева мотоциклист столкнулся с легковушкой (фото)Транспорт
Поджег человека, чтобы скрыть убийство: подробности мощного взрыва в Белогородке (фото, видео)
Поджег человека, чтобы скрыть убийство: подробности мощного взрыва в Белогородке (фото, видео)Происшествия
В Киевской области прогремел взрыв в многоэтажке: начался пожар, много пострадавших
В Киевской области прогремел взрыв в многоэтажке: начался пожар, много пострадавшихПроисшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять