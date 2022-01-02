У Києві п'яний водій збив дитину і втік з місця ДТП – йому повідомили про підозру

Постраждалого хлопчика медики госпіталізували

У столиці в аварії постраждала дитина / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві водій збив 11-річного хлопчика та втік з місця аварії. Наразі водія затримано і йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва. Facebook.

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42-річний п'яний водій на пішохідному переході збив малолітню дитину. ДТП сталося увечері 1 січня у Подільському районі столиці.

"Водій автомобіля BMW-730D, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час перетину перехрестя просп. Свободи та вул. Світлицького здійснив наїзд на малолітнього хлопчика 2009 р.н., який переходив проїзну частину на зелений для пішоходів сигнал світлофора", – йдеться у повідомленні.

Після ДТП водій з місця пригоди втік і був затриманий в іншому районі столиці.

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"Постраждалого хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді ЗЧМТ, ЗТГ, закритого перелому плечової кістки та іншими травмами госпіталізовано до лікарні", – додають у прокуратурі.

Поки що вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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