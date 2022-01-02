Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский ⚽ Челси - Ливерпуль: онлайн 🇺🇦 Что думает Украина? 🎙 Слушаем звуки зимы
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве пьяный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП – ему сообщили о подозрении

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 января, 13:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пострадавшего мальчика медики госпитализировали
В столице в аварии пострадал ребенок
В столице в аварии пострадал ребенок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Сейчас водитель задержан и ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

Реклама

42-летний пьяный водитель на пешеходном переходе сбил малолетнего ребенка. ДТП произошло вечером 1 января в Подольском районе столицы.

"Водитель автомобиля BMW-730D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время пересечения перекрестка просп. Свободы и ул. Светлицкого совершил наезд на малолетнего мальчика 2009 г.р., который переходил проезжую часть на зеленый для пешеходов сигнал светофора", – говорится в сообщении.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся и был задержан в другом районе столицы.

Реклама

"Пострадавший мальчик с телесными повреждениями в виде ЗЧМТ, ЗТГ, закрытого перелома плечевой кости и другими травмами госпитализирован в больницу", – добавляют в прокуратуре.

Пока решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама
  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
#человек_сего_дня
2 января. Платон Симиренко. 201 год назад родился человек уникальной судьбы, прошедший путь от крепостного крестьянина до мультимиллионера. Предприниматель, меценат, украинский патриот… А еще в честь него назван знаменитый сорт яблок - Ренет Симиренко.
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 539

заболело за неделю в Киeвe

-21%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять