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У Києві п'яний водій скоїв ДТП з переворотом і спробував втекти від копів (відео)

17 травня, 18:02

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він наїхав на обірвану контактну мережу тролейбуса, а коли зрозумів, що сталося – почав тікати

У Києві п'яний чоловік влаштував ДТП, його автомобіль наїхав на обірвану контактну мережу тролейбуса і практично злетів у повітря.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Аварія сталася на Північному мосту, там Toyota перекинулася на бік, а п'яний водій вирішив оперативно втекти з місця аварії.

На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, що водій легковика намагається піти пішки, а за ним по п'ятах йдуть правоохоронці. Незабаром поліцейські наздоганяють чоловіка і затримують його.

Під час спілкування з правоохоронцями водій заявив, що за кермом була дружина.

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В результаті чоловік отримав три штрафи – порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, п'яна їзда за кермом і їзда без водійського посвідчення.

Раніше ми повідомляли, що на Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням. В результаті трактор перекинувся і придавив шестирічну дівчинку. Вона померла на місці.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області на автодорозі Житомир – Чернівці зіткнулися три автомобілі – вантажівка влетіла в легковик і мікроавтобус. В результаті аварії загинули чотири людини.

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