Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві поширюється важка хвороба: симптоми

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 14:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Влада попереджає киян про небезпеку зіпсованих харчових продуктів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві фіксують випадки захворювання на ботулізм — про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У лікарні наразі перебувають два пацієнти з цією важкою хворобою.

Реклама

Причиною захворювання найчастіше є вживання продуктів домашнього консервування: м’яса, риби, інколи овочів, а найчастіше – продуктів в’ялених чи копчених у домашніх умовах.

Серед первинних симптомів ботулізму: спрага, сухість слизових оболонок, відчуття "грудки" в горлі. Згодом додається сильний головний біль, запаморочення, безсоння, підвищення температури тіла. Для успішного лікування вкрай важливе вчасне звернення до лікаря.

У КМДА закликали киян дотримуватися правил приготування їжі, не вживати її зіпсованою та не купувати у сумнівних продавців.

Реклама

Грішать на рибу

"За останній тиждень у Києві зафіксовано два випадки захворювання на ботулізм у тяжкій формі. Вони не пов'язані між собою, але зафіксовані у Деснянському районі столиці. Постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням риби, яку приготували самостійно. Рибу люди зловили на річці Десна", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За його словами, чоловіка та жінку госпіталізували до лікарні з важкою формою ботулізму.

"Захворіла жінка 1957 року народження. Чоловік – 1952 року народження. Він вживав рибу разом зі своїм сином, але син не захворів. А жінка їла приготовлену рибу разом із донькою та невісткою — вони не захворіли. Медики борються за їхні життя", — додає Сергій Чумак.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров "24 лютого стало ясно, що далі ховати голову в пісок неможливо" – Ігор Волобуєв Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Київ накриє нова хвиля перейменувань – приберуть все російське та білоруське Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Удари російських військ: у черзі за хлібом у Чернігові загинуло 13 людей Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Герої не вмирають!

Врятував Київ від техногенної катастрофи… Андрій Нікончук – солдат ракетно-зенітного підрозділу, який захищав Київську ГЕС. Завдяки точності та холоднокровності “зенітника” нашим ППО вдалося знищити безліч повітряних цілей, у тому числі й ракет, спрямованих на ГЕС. Загинув унаслідок ворожого обстрілу. Герой України Посмертно.

Історія звитяги
Нескорені
Дармограй Роман Анатолійович - підполковник, командир 3 батальйону 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців. Знищив ворожу танкову колону біля Броварів, в результаті чого загинув один з вищих офіцерів РФ. Зробив великий внесок в те, що окупанти так і не змогли увійти у Київ. Герой України.
Історія героя
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.4116

Євро (€)

30.77

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти