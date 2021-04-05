У Києві з опори Північного моста впала людина (відео)

Очевидці поділилися відео в Мережі з місця події

У Києві 5 квітня сталася смертельна НП на Північному мосту.

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Про це повідомляє ХК в Telegram.

Людина впала з опори з великої висоти на проїжджу частину.

"Смерть настала миттєво. Дивом не на авто в пробці, між рядами", – йдеться в повідомленні.

Очевидці поділилися відео в Мережі з місця події:

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Самогубство це чи ні – поки невідомо. На місці присутні медики.

Раніше ми писали, що з Північного моста ледь не впав автомобіль. За свідченнями очевидців, машина мчала на великій швидкості і почала перевертатися.

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