В Киеве с опоры Северного моста упал человек (видео)

Очевидцы поделились видео в Сети с места происшествия

В Киеве 5 апреля произошло смертельное ЧП на Северном мосту.

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Об этом сообщает ХК в Telegram.

Человек упал с опоры с большой высоты на проезжую часть.

"Смерть наступила мгновенно. Чудом не на авто в пробке, между рядами", – говорится в сообщении.

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Очевидцы поделились видео в Сети с места происшествия:

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Самоубийство это или нет – пока неизвестно. На месте присутствуют медики.

Ранее мы писали, что с Северного моста едва не упал автомобиль. По свидетельствам очевидцев, машина мчалась на большой скорости и начала переворачиваться.

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