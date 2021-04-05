В Киеве с опоры Северного моста упал человек (видео)

В Киеве 5 апреля произошло смертельное ЧП на Северном мосту.
Об этом сообщает ХК в Telegram.
Человек упал с опоры с большой высоты на проезжую часть.
"Смерть наступила мгновенно. Чудом не на авто в пробке, между рядами", – говорится в сообщении.
Очевидцы поделились видео в Сети с места происшествия:
Самоубийство это или нет – пока неизвестно. На месте присутствуют медики.
Ранее мы писали, что с Северного моста едва не упал автомобиль. По свидетельствам очевидцев, машина мчалась на большой скорости и начала переворачиваться.
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