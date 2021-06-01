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У Києві помер дворічний хлопчик, який постраждав під час пожежі

1 червня, 19:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пожежа сталася ще 9 квітня – тоді рятувальники винесли з палаючої квартири двох дітей без свідомості

У Києві сьогодні помер дворічний хлопчик, який отримав травми під час пожежі в будинку по вулиці Марини Цвєтаєвої на Троєщині.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

"Весь час з моменту госпіталізації його стан залишався критичним і нестабільним, лікарі півтора місяці боролися за життя хлопчика. Останні кілька днів він перебував у стані позамежної коми, близькою до смерті мозку", – сказано в повідомленні.

Старший брат, який також постраждав під час пожежі, вже виписаний з лікарні і перебуває вдома.

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Нагадаємо, пожежа в Києві в квартирі на 14 поверсі сталася ще 9 квітня. Тоді пожежники врятували двох маленьких братів, які залишилися вдома без батьків. Діти вже були без свідомості, рятувальникам прийшлось надавати їм домедичну допомогу на вулиці.

Раніше ми писали, в Харкові, в новому торговому центрі "Нікольський" на вулиці Пушкінській, 2 ввечері в понеділок, 24 травня, сталася пожежа, відвідувачів довелося евакуювати.

Крім того, ми писали, що в Вінниці 6 травня загорівся офісний центр.

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